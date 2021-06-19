صور.. مواصلة أعمال توسعة الطريق الدائرى

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع.

وأشار رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، إلى أهمية مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، مؤكدا أن أعمال التطوير ستسهم إلى حد كبير فى تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، ما يدفع بدوره إلى زيادة تدفق السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى.