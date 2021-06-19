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صور.. مواصلة أعمال توسعة الطريق الدائرى

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أحمد حماد 2021-06-19 13:15 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، وتحديات تعارضات المرافق القريبة من المشروع.

مواصلة أعمال توسعة الطريق الدائرى
مواصلة أعمال توسعة الطريق الدائرى
مواصلة أعمال توسعة الطريق الدائرى

وأشار رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، إلى أهمية مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، مؤكدا أن أعمال التطوير ستسهم إلى حد كبير فى تخفيف الضغط على الطرق الداخلية، ما يدفع بدوره إلى زيادة تدفق السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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