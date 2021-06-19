جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة الإنتاج الحربى بالتعــاون مع شركـة جنـرال إليكتريـك الرقميـة "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، الخميس المقبل، مؤتمرًا صحفيًا للإطلاق الرسمى للمبادرة المصـرية لإعـداد كـوادر رقمنة الصناعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





يحضر المؤتمر المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وينظم المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، وتستهدف المبادرة تدريب 1000 مهندس مصرى كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل وإعداد المدربين القادرين على تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين فى مجال الصناعة مستقبلاً. وخلال إطلاق المبادرة تقام جلسة نقاشية بحضور عدد من المتخصصين حول التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخميس.. الإنتاج الحربى تطلق المبادرة المصـرية لإعـداد كـوادر رقمنة الصناعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.