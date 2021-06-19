الإنتاج الحربي تطلق مبادرة لتأهيل (1000) مهندس على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي تنظم وزارة الإنتاج الحربى بالتعــاون مع شركـــة جنــرال إليكتريــك الرقميـــة "General Electric Digital" وشركة أيقن للتكنولوجيا الرقمية "IKEN"، الخميس الموافق 24 الجاري، مؤتمراً صحفياً للإطلاق الرسمي للمبادرة المصـرية لإعـداد كـوادر رقمنـة الصناعــة ، وذلك بحضور المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: الدكتور/ خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وسيقام المؤتمر بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، حيث تستهدف هذه المبادرة تدريب عدد (١٠٠٠) مهندس مصري كعملية تمهيد وتجهيز لبيئة العمل الصناعية المصرية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تجهيز مجموعة من المعامل وإعداد المدربين القادرين علي تدريب وتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين العاملين في مجال الصناعة مستقبلاً.

وخلال إطلاق المبادرة تقام جلسة نقاشية بحضور عدد من المتخصصين حول التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.