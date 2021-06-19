الرعاية الصحية: تسجيل أكثر من 17 ألف مواطن ضمن «سجل في مكانك»...

أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن تسجيل أكثر من 17 ألف مواطن وفتح 4600 ملف عائلي من خلال أتوبيس التوعية والتسجيل وحملات طرق الأبواب لحملة ( سجل في مكانك) في محافظة السويس والتي سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إنقاذ حياة مريض بعد إجراء عمليتين لتركيب منظم بالقلب وإصلاح كسر بالحوض له تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية والتي بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بها في 16 فبراير من العام الجاري.

جاء ذلك خلال إعلان الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نشرتها الدورية الإخبارية الرابعة، والتي تحمل اسم (رعاية نيوز)، وتتضمن إنجازات وأحداث وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

جدير بالذكر أن نشرة (رعاية نيوز)، هي نشرة إخبارية دورية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطن المصري، وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير ونشر الحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية لإبراز أهم الإنجازات والخدمات الصحية المتوفرة التي تهم المواطنين للانتفاع بها، وكذلك دحض الشائعات في حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.