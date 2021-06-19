الحكومة تنفي تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

وقال المركز، في بيان، اليوم: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

وأوضحت أنه يتم إرسال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، لتقديم التطعيم المنزلي بلقاحات فيروس كورونا للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة مجاناً دون تحصيل أي رسوم، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستقبل كافة طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح (www.egcovac.mohp.gov.eg)، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.