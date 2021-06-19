المترو: القطارات الجديدة الواردة للخط الثاني ستقلص زمن التقاطر لدقيقتين

أكدت شركة المترو أن القطارات الجديدة الـ 6 المتعاقد عليها لصالح الخط الثانى للمترو "شبرا ـ المنيب" مع شركة هونداى روتم الكورية ستقلص زمن التقاطر بين قطارات هذا الخط إلى دقيقتين تقريبا بما سيساهم فى تقليل تكدس الركاب، وأنه متوقع توريدها بالكامل قبل نهاية العام الجارى.

وتعاقدت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لها شركة المترو على تصنيع وتوريد 6 قطارات مع شركة هونداى روتم الكورية بتكلفة 130 مليون دولار بالإضافة 63 مليون جنيه مصرى، ووصل منها أول قطار ومخطط وصلها بالكامل قبل نهاية أكتوبر المقبل، فى إطار تحديث أسطول قطارات، ليصل عدد القطارات الجديدة بهذا الخط إلى 10 قطارات.

ومخطط تتابع توافد باقى القطارات الـ 6 بواقع قطار شهريا ليتم الإنتهاء من توريدها بالكامل، ليصل عدد القطارات المكيفة العاملة بالخط 10 قطارات من إجمالى 45 قطارا، حيث تم تمويل هذه الصفقة من خلال قرض ميسر من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والخزانة العامة للدولة، ويشمل التعاقد توريد قطع الغيار اللازمة لها لمدة 8 سنوات بعد فترة الضمان.