النائب حسانين توفيق يكتب:تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ..3 سنوات من النجاح

/636353/النائب-حسانين-توفيق-يكتبتنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-3-سنوات-من-النجاح

تحتفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال هذه الأيام بمرور 3 سنوات على تأسيسها، وللحق فأن هذا الكيان الواعد استطاع أن يثرى الحياة السياسية، وأن يضيف إليها الكثير والكثير بحيث أصبح مصطلح تمكين الشباب سياسيًا في مصر واقعا لا يستطيع أحد أن ينكره، وأصبح شباب التنسيقية يتولون مناصب هامة ومؤثرة سواء في المؤسسة التشريعية بغرفتيها الشيوخ والنواب أو في الجهاز التنفيذي للدولة .

جاء هذا الكيان كترجمة مباشرة لطموحات الشباب التي عبروا عنها في يناير 2011 وأيضا في يونيو 2013 ،فقد كان الشباب في مقدمة الحراك الذى حدث في مصر مطلع العقد الماضي من هذا القرن، وكان غض النظر وصم الآذان عن مطالب الشباب بحقهم في التمكين السياسي يعني ببساطة استمرار حالة الغضب المكتوم وترك الشباب فريسة لتحريض أهل الشر ضد وطنهم فنصل في النهاية إلى نتيجة لا يتمناها أحد على الاطلاق، ومن هنا كانت أهمية هذا الكيان في احتواء طموحات الشباب وتوجيهها الى وجهتها السليمة حتى يصبح الشباب طاقة للبناء وليس معولا للهدم.

الفكرة التي انطلقت منها تأسيسية شباب الأحزاب والسياسيين كما تابعتها خلال السنوات الماضية هي إشراك الشباب في عملية إدارة الدولة من خلال إطار مؤسسي يعلو فوق الخلافات الحزبية والايدولوجية، وكما تابعت أيضا فان إنجاز هذا المفهوم وتحويله إلى واقع حقيقي مر بعدة مراحل وتم تحت اشراف عال المستوى يضمن تلقى كوادر التنسيقية التأهيل اللازم الذى يمكنهم من النجاح في إدارة الملفات المختلفة حين يتم وضعهم في موضع المسؤولية فيصبح المناخ والبيئة مناسبة وداعمة لنجاح التجربة.

خلال السنوات ال3 الماضية تولى شباب التنسيقية مسؤولية نواب محافظين ووزراء وأعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب وشهادة حق كانوا على قدر المسؤولية في كل هذه المواقع وكان تفاعلهم مع قضايا الوطن سواء على المستوى المحلى في القرية والمحافظة او على مستوى الهم العام نموذج يحتذى به كل التحية والدعم لهم.