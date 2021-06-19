/636354/تصريحات-مثيرة-من-مدير-الزمالك-المالي-على-تبرعات-الجمهور-ورئيس-النادي-السابق

كشف طارق جبريل المدير المالي لنادي الزمالك عن موقفه من التصريحات خلال الساعات الماضية بشأن ما يدور داخل نادي القلعة البيضاء على خلفية فتح النادي حسابات بنكية من أجل تلقى الدعم المالي من الجماهير والمحبين للفارس الأبيض، ويبرز دوت الخليج أبرز التصريحات.

وقال جبريل: "أعتذر عن الرد على التصريحات المتدوالة بشأن إدارة النادي رغم أن هناك رد وبالمنطق وبالعقل بدون التطرق لأي شخص".

وتابع جبريل " لو قمت بالرد في الوقت الحالي سأدخل في معارك جانبية تجعلنا لا نستطيع العمل داخل أروقة النادي بهدوء ، ونحن نريد فقط العمل، نحن لسنا طرفاً في المخالفات و لسنا ضد أحد، هناك جهات تحقق، وأي رئيس نادي سابق سيأتي لنا حينها سنقرر السماع له في أي مقترح، لا يوجد لدينا أي مشاكل في التعامل مع أحد".

جبريل يتحدث عن أزمات الزمالك

وواصل المدير المالي " الشخص الذي يقول "إزاي كانت ماشية"، يمكن الرد عليه بـ "وإزاي هناك ديون بهذا الحجم على النادي"، وليست فقط من 6 أشهر، لكنها ديون تخص مجالس كثيرة".

وأضاف جبريل " في الوقت الحالي نعمل كلجنة مؤقتة لإدارة النادي لا نستطيع الذهاب للجهة الإدارية من أجل فتح الباب أمام 40 ألف عضوية جديدة، النادي اقترب من 100 ألف عضوية، وسنصبح أغنى نادي ونقوم بـ"تسليف الأندية لو قمنا بفتح 10 ألاف عضوية فقط بـ200 ألف جنية، ".

وواصل "، كنت متحفظ على الأمر بخصوص التبرعات في البداية خوفاً من الانتقادات ، لكننا لن نعتمد على الحساب الخاص بالدعم والتبرعات فقط ، ووجدنا أن أغلب دول العالم في أوروبا وأيضاً الخليج تعتمد على تلك الفكرة".

وواصل " ، الأهلي والزمالك في مصر دائما يكون هناك دعم لهم، هناك ملايين دخلت خزائن الأهلي والزمالك، اذا لا يوجد مشكلة أن يدعم محب النادي بـ10 جنيهات، وأخر بمليون في سبيل حبه لناديه، ولدينا ثقة عمياء في جماهير القلعة البيضاء ، جماهير الكيان تقف خلف النادي مهما كان، لدينا تفاؤل حتى لو الأمر معنوي، ليس شرطاً أن يكون هناك دعم بمبالغ كبيرة، لكن سعيد جداً أن هناك أشخاص عديدة تقوم بتحويل الأموال، الامور المعنوية دي مهمة وليست ماديات فقط".

واختتم " بالطبع أشرف بنشرقي والتجديد له من ضمن الملفات المهمة لكننا نعمل على أكثر من ملف، وإن شاء الله سنعلن كل التفاصيل في الوقت المناسب".