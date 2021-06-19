/636355/مقتل-المتهم-الشهير-ببيع-المخدرات-عبر-فيديو-الفيسبوك
لقي المتهم فرج أبو السعود مصرعه، اليوم السبت، بعد تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية، بقرية السمطا في دشنا شمالي قنا.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مقتل العنصر الإجرامي فرج أبو السعود
وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، اخطارًا، بمصرع فرج أبو السعود، والهارب من تنفيذ العديد من الأحكام الجنائية، والمتهم بنشر فيديو لبيع المواد المخدرة عبر فيسبوك، متزعما أنها تعالج كورونا.
يأتي ذلك بعد تداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو لشاب صعيدي يروج لتجارته في المخدرات و يعلن أن ظهور كورونا هو السبب الرئيسي الذي دفعه لهذه التجارة .
ظهر أبو السعود في الفيديو وهو يمسك فى يده سلاح آلي وإلى جواره سلاح آخر وبدأ يروج لتجارته في المخدرات لمواجهة فيروس كورونا.
وأفصح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.
وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان اختبائه، وتم تصفيته، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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