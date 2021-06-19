/636356/تعرف-على-تفاصيل-أزمة-منع-٢٨٣-طالب-من-أداء-امتحانات-الدبلومات-في-امبابة

شهدت مدرسة امبابة الصناعية التابعة لإدارة شمال الجيزة تصاعد لأزمة ٢٨٣ طالب لم يحصلوا على أرقام جلوس لأداء امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية، اليوم ، رغم وجود بيانات نجاح لهم تثبت نجاحهم في الصف الأول و الثاني الثانوي.

امتحانات الدبلومات ٢٠٢١

قامت غرفة العمليات في مديرية التعليم بالحيزة ، باستدعاء الشرطة لتعامل مع تجمهر الطلاب و أولياء أمورهم أمام لجنة المقامة في المدرسة.

اتهم الطلاب و أولياء الامور، المسئولين عن التعليم الفني بالوزارة بالتراجع عن وعودهم وقرار الشئون القانونية في وزارة التربية و التعليم بالسماح لهم بدخول الامتحانات لحين انتهاء التحقيقات، و تحديد المقصرين.

نائب الوزير للتعليم الفني: تجمهر أولياء أمور طلاب الدبلوم الفني، بمدرسة امبابة الصناعية لعدم وجود أرقام جلوس لأولادهم

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن تجمهر أولياء أمور طلاب الدبلوم الفني، بمدرسة امبابة الصناعية للتأسيس العسكري، لعدم وجود أرقام جلوس لأولادهم، البالغ عددهم 286 طالب .

وقال نائب الوزير، إن هؤلاء الطلاب لم يسجلوا استمارات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021، فلذلك لم يصدر لهم أرقام جلوس لدخول الامتحانات.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، محمد مجاهد، أنه تم حل أزمة 70 طالب بنفس المدرسة وتم اصدار أرقام جلوس لهم، ولكن باقي الطلاب الذين لم يجدوا لهم ارقام جلوس، لم يدونوا استمارات قبول بالامتحان وليس لهم وجود فى كشوف الحضور بالمدرسة.

وكانت امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام ٣ و ٥ سنوات في التخصصات الصناعية و الزراعية و الفندقية و التجارية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ قد انطلقت صباح اليوم ،حيث يؤدي الطلاب الامتحان في اللغة العربية.

غرفة العمليات

هذا وشكلت الوزارة غرف عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات في ديوان عام الوزارة والاخري في قطاع التعليم الفني بالجيزة، إضافة إلى غرف عمليات فرعية في كل مديرية وإدارة تعليمية لتنسيق ولحل آى مشكلة طارئه تواجه الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 750 ألف طالب وطالبة، بكافة النوعيات صناعي ، زراعي، تجاري، فندقي ، تعليم وتدريب مزدوج، يؤدون الامتحانات داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرا سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية و المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

مواجهة الغش فى المدارس نبهت وزارة التعليم علي رؤساء لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

في نفس السياق، استقبلت الاستراحات التي أعدتها وزارة التعليم أمس الملاحظين ورؤساء اللجان و المراقبين حيث تم فرش الاستراحات بما يتلائم مع كرامة المعلم و آدميته بالتعاون مع المديريات والادارات التعليمية.