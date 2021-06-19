/636358/قرارات-جديدة-في-اجتماع-مجلس-إدارة-نادي-الشيخ-زايد-تعرف-عليها

وافق مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، خلال اجتماعه أمس، على الخطة الاستراتيجية التي عرضتها لجنة الاستثمار والتسويق بشأن علاقة النادي بالشركاء لوضع خطة لتسويق اللاعبين المميزين بكل القطاعات والالعاب.

دوت الخليج يرصد قرارات اجتماع مجلس إدارة نادي الشيخ زايد

كما وافق المجلس على استكمال أعمال التطوير في فرع النادي، مع الموافقة على رفع كفاءة المنطقة بمجمع حمام السباحة، التي تضم مناطق جلوس الأعضاء، ومنافذ البيع، ودورات مياه.

كما وافق المجلس أيضاً علي تطوير المنطقة التي تقع خلف مدرجات الملعب الكبير لاستغلالها في المستقبل.

ومن ناحيته، أشاد فكري الهواري، رئيس نادي الشيخ زايد الرياضي، بالطفرة الإنشائية التى شهدها النادي والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة، مؤكداً علي متابعته الدورية لأعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية في كافة محافظات الجمهورية باعتبارها المتنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها.

ووجه الهواري رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلا: "وحدة الصف تبدأ من التفاف أعضاء الجمعية العمومية حول ناديها وإدارة ناديها ولاعبيها.

وواصل: "كل هذا لا يحتاج إلا دعم الأعضاء فقط، اقترب الاستعداد، ومن بعده الانطلاق لمرحلة جديدة نستبشر فيها الخير إن شاء الله، ودائما إدارة نادي الشيخ زايد تبحث عن كل السبل لراحة الأعضاء ودعم كافة القطاعات بالنادي.