/636359/دفن-جثة-المتهم-ببيع-المخدرات-عبر-فيسبوك-عقب-مصرعه-في-معركة-مع-الشرطة

تواصل النيابة العامة في محافظة قنا، اليوم السبت 19 يوينو 2021، التحقيقات في ملابسات مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، لقى مصرعه، بعد تبادل إطلاق النيران مع الشرطة خلال مداهمة أمنية لوكر اختبائه، بقرية السمطا في دشنا شمالي قنا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مصرع المتهم ببيع المخدرات عبر فيسبوك

وقررت النيابة العامة بتحريز الأسلحة النارية وعرضها على المعمل الجنائي وعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ودفن الجثة.

ترجع تفاصيل عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع فرج أبو السعود، هارب من تنفيذ العديد من الأحكام الجنائية، والمتهم بنشر فيديو لبيع المواد المخدرة عبر التوصل الإجتماعي "فيسبوك"، متزعما أنها تعالج كورونا.

وكان عدد من رواد السوشيال ميديا ، تداولوا فيديو لتاجر مخدرات صعيدي يروج لتجارته في المخدرات ويعلن أن ظهور كورونا هو السبب الرئيسي الذي دفعه لهذه التجارة.

ووفقا للفيديو فإن المتهم يبدو من لهجته أنه من أهل الصعيد ويمسك فى يده سلاح آلي وإلى جواره سلاح آخر وبدأ يروج لتجارته في المخدرات لمواجهة فيروس كورونا.

وأدلى الشاب أثناء حديثه في الفيديو باعترافات تفصيلية مؤكدا أنه يتاجر في المخدرات بأنواعها «حشيش، بانجو، أقراص مخدرة» ولم يكتف الشاب بالحديث عن تجارته في المخدرات وترويجه لها في فيديو صريح تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعى مؤكدا أن تجارته في المخدرات أفضل من السرقة والتهليب.

وأنهى صاحب الفيديو حديثه بالإفصاح عن رقم هاتفه المحمول بهدف قيام راغبى شراء المخدرات الاتصال به والتنسيق معه لمعرفة كيفية الحصول على المواد المخدرة ومكان ووسيلة التوصيل.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان اختبائه، وتم تصفيته، ونقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.