« كنت بستخرج أعمال السحر منها».. اعترافات المتهم بنبش القبور في شبين الكوم أمام النيابة

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دوت الخليج ، ينشر فى التقرير التالى ما يتعلق بنشر اعترافات المتهم «التربي» الذى قام بنبش عدد من المقابر فى منطقة شبين الكوم، بالمنوفية.

وجاءت اعترافات المتهم «التربي»، بنبش مجموعة من قبور الموتى في جبانة شبين الكوم أمام النيابة العامة أثناء التحقيق معه في الواقعة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، مشيرًا إلى قيامه بإرتكاب الواقعه بدعوى استخراج أعمال السحر والشعوذة من أكفان الموتى فقط.

ننشر اعترافات المتهم بنبش القبور فى المنوفية

وكان المتهم بنبش مجموعة من قبور الموتى، قد قام وفقًا لتحريات النيابة بالتسلل إلى مقابر المدينة في الساعات الأولى في الصباح، واستخدم بعض الأدوات لتحطيم وكسر الأقفال الحديدية الموضوعة على أبواب الجبانة.

كما تم فتح مجموعة من اللحود بالجبانة، وبدأ في استخراج الأكفان التي كانت تغطي جثث الموتى بحثا عن الأعمال والأحجبة التي تم وضعها بالمقابر.

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على عدد من الأكفان والعظام خارج مجموعة من المقابر أثناء قيامهم بزيارة ذويهم من الموتى لقراءة الفاتحة على أرواحهم كعادتهم والدعاء لهم بالرحمة.

و على الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة شبين الكوم، تم ضبط المتهم وإحالته لنيابة شبين الكوم التي باشرت التحقيقات معه في التهم المنسوبة إليه.