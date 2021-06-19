أساقفة الصعيد يدشنون كنيسة مطرانية منفلوط

جدة - نرمين السيد - دشن الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وعدد من الآباء الأحبار، صباح اليوم، كنيسة الشهيد مار جرجس بمقر مطرانية منفلوط، فى الذكرى الخمسين لإنشائها على يد المتنيح الأنبا لوكاس الثانى مطران منفلوط وأبنوب فى 1971.





ودُشِّن المذبح الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس، والمذبح البحرى على اسم السيدة العذراء، والقبلى على اسم القديس القوى أنبا موسى والقديس يحنس كاما القس. شارك فى التدشين إلى جانب نيافة الأنبا ثاؤفيلس، الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام أسقف شرق المنيا.

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