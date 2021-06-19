صور.. وزير الإسكان يتابع أعمال تشطيب واجهات 15 برجا بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وتفقد الوزير، المسجد الجارى الانتهاء من تنفيذه بالمدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل: البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات. كما تفقد وزير الإسكان أعمال تشطيب الواجهات لـ15 برجاً بالمرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، موضحاً أنه جار أيضا بالمنطقة الشاطئية تنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية، ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج للدور السابع.

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