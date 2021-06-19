جدة - نرمين السيد - بدأت شركة ميناء القاهرة الدولى، تشغيل "ماكينة" تغليف الحقائب للمسافرين على متن الرحلات الدولية بالصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم 3، وتقوم بتشغيلها بمبانى الركاب رقم 1 و2 بداية من الشهر المقبل، لتصبح الخدمة مفعلة فى جميع صالات مطار القاهرة.





كما سيتم بداية التشغيل الذاتى لتغليف الحقائب فى الصالة الموسمية ومبنى الركاب رقم 3، وسيتم تطبيقه فى مبنى الركاب رقم 2 الجديد، ومبنى رقم 1 المعروف بالمطار القديم خلال الشهر المقبل، نظرا لكثافة التشغيل بتلك المبانى، خاصة أن المسافر يفضل دائما تغليف حقائب السفر منعا لتعرضها للخدش والسرقة، ويبلغ تكلفة تغليف الحقيبة من 40 إلى 80 جنيها حسب الحجم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل خدمة تغليف حقائب المسافرين بجميع مبانى مطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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