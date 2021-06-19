الريف المصرى: تشغيل تجريبى لخدمات الاتصالات فى الـ1.5 مليون فدان بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تشغيل جميع خدمات الإرسال والاستقبال والإنترنت بأراضى المشروع فى منطقتى غرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا.





وأكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه يتم حاليا إجراء بعض التدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول، لضمان وصول الخدمة فى أفضل صورها لمنتفعى الشركة. وفى السياق ذاته، قال عمرو عبد الوهاب، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعهد بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والاختبارات اللازمة لشبكة المحمول فى أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة، جنوب العلمين، حيث من المقرر تشغيل خدمة الاتصالات بالمغرة نهاية شهر سبتمبر المقبل.

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