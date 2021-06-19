جنح العجوزة تؤيد حبس أحمد فلوكس

أمرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تأييد الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوع وغرامة 200 جنيه لاتهامه بإزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه، وجاء منطوق الحكم قبول المعارضة شكلا ورفضها في الموضوع وتأييد الحكم الصادر ضد المتهم.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل قضية الفنان أحمد فلوكس

تأييد حبس أحمد فلوكس

تعود تفاصيل عندما تقدم الدكتور أحمد الجندي المحامي وتيسير إبراهيم المحامي وحسني إمام المحامي، بلاغًا ضد الفنان حمل رقم 1179 لسنة 2021 جنح العجوزة، واتهمه بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية، وقذف الضحية بطريق التليفون.

حبس المتهم 7 أيام مع الشغل وكفالة 200 جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا

وبإحالة المتهم قضت المحكمة غيابيا، بحبس المتهم 7 أيام مع الشغل وكفالة 200 جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمتين للارتباط، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدين مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ، ومصروفات الدعوى المدنية وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

كانت قد أودعت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة عمرو مصطفى، حيثيات حبس الفنان أحمد فلوكس 7 أيام مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتف المحمول وقذف رجل أعمال.