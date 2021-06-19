التفاصيل الكاملة لمداهمة وكر المتهم لبيع المخدرات عبر «فيسبوك»

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أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تفاصيل تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من مداهمة وكر عنصر إجرامي ظهر بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بحوزته سلاح ناري ومروجا لتجارة المخدرات.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ما أعنت عنه وزارة الداخلية بشأن ، تفاصيل تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من مداهمة وكر عنصر إجرامي ظهر بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

كانت استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه في 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح سرقة"، بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبد - 69 عامًا، بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه جمال 17 سنة- عاطل، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية.

مصرع العنصر الإجرامي وبجواره أسلحة

نتج ذلك عن مصرع العنصر وعثر بجوار جثته على "بندقية آلية وبخزينتها 5 طلقات- 2 هاتف محمول"، كما عُثر على كمية من المخدرات- مبلغ مالي، وعثر على رشاش متعدد – بندقية آلية وبخزينتها 25 طلقة)

وتمكن شقيقه من الهرب متخلياًعن (بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار "ضُبطت").

وفي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى "تم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.