/636363/محمد-يوسف-يكشف-بديل-محمد-هاني-في-مباراة-الأهلي-والترجي-التونسي

كشف محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي عن بديل محمد هاني خلال مواجهة الترجي التونسي في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مشددا على ضرورة البداية بحسين الشحات منذ إنطلاق المواجهة.

وقال يوسف : "حسين الشحات لاعب كبير وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر وله العديد من الأهداف المؤثرة مع القلعة الحمراء ومن الطبيعي أن ينخفض مستوى أي لاعب بعد فترة من التألق والتوهج لكنه سرعان ما يعود".

محمد يوسف يكشف بديل محمد هاني في مباراة الأهلي والترجي التونسي

وتابع مدرب الأهلي السابق:"رامي ربيعة مدافع الفريق هو الأفضل لتعويض غياب محمد هاني الذي يغيب عن المباراة بداعي الإصابة ومن الممكن أيضاً أن يتم الاستعانة بأكرم توفيق بدلا من وسط ملعب الأهلي".

واختتم محمد يوسف: "أفضل اللعب بصانع العاب وعدم اللعب بـ 3 مدافعين في وسط الملعب، على أن يشارك واحد من الثنائي وليد سليمان أو جونيور أجاي حال تأكد غياب محمد مجدي قفشة بداعي الإصابة عن مواجهة الترجي".

الأهلي يخوض مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال الإفريقي ، في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة من مساء اليوم ، وفي هذ الإطار يستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

تشكيل الأهلي المتوقع

يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.