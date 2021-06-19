/636366/أحمد-مهنا-إنشاء-برج-إيقوني-في-العاصمة-الإدارية-الجديدة-يمثل-نقطة-فارقة-فى-تاريخ-العمران-داخل-مصر

أكد النائب احمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرج الأيقوني هو الأعلى في إفريقيا وأعلى نقطة في العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أنه سيكون له شكل مميز بحيث يشار إلى العاصمة بالبرج الأيقوني على غرار برج إيفل في فرنسا الذي يشير إلى باريس.

دوت الخليج، ينشر فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث وكيل لجنة القوى العاملة بشأن البرج الأيقوني حيث أكد على أنه سيكون ذو شكل مميز

أحمد مهنى: يوم افتتاح البرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة «تاريخي»

ووصف وكيل لجنة القوى العاملة، أحمد مهني، يوم افتتاح البرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ"التاريخي" لمصر الحديثة، نظرًا لاعتبارة بالتوثيق لمراحل النمو التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن القيادة السياسة تهتم بشكل دائم بما يتم تنفيذه داخل العاصمة الادارية الجديدة ومشروعاتها المختلفة، لافتا إلى أن مشروع البرج الأيقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة فى تاريخ العمران داخل مصر.

أحمد مهنى: مصر تشهد معدلات متزايدة من البناء والعمران

وأكد وكيل لجنة القوى للعاملة مجلس النواب، أن مصر تشهد معدلات متزايدة من البناء والعمران فى مختلف المحافظات، موضحا: اكتسبنا خلال الفترة الماضية القدرة على الإسراع فى معدلات التنمية بشكل أعلى مما كان تسير عليه مصر قبل 2014، لافتًا إلى أن البرج يعد الأطول فى أفريقيا، وأنشىء علي مساحة إجمالية 65 ألف متر مربع، وعلى مساحة بنائية 268 ألف متر، ويتكون من 80 طابقا، بطول 385 مترا، ويعد هرم مصر فى العصر الحديث.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق على الاثنين الماضى، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022. ويبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليار و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.