محلية النواب تطالب الحكومة بتوسيع مساحة محطة الصرف بمشروع المجزر وزيادتها إلى ٥٠٠ متر«صور»

/636367/محلية-النواب-تطالب-الحكومة-بتوسيع-مساحة-محطة-الصرف-بمشروع-المجزر-وزيادتها-إلى-٥٠٠-مترصور

قام وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتفقد مشروع مجزر ومحجر صحي ووكر تدوير مخلفات حيوانية بشطا في محافظة دمياط على مساحة ١٢ فدان بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه والذي تموله وزارة التنمية المحلية.

دوت الخليج يرصد الجولة التفقدية للجنة الادارةالمحلية بجدمياط

رافق وفد البرلمان خلال الزيارة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات المحافظة، فضلا عن اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

استعرض المشرف على المشروع التفاصيل الكاملة ومميزاته، لاسيما فيما يتعلق بقربه من ميناء بورسعيد، فضلا عن وجود مصنع تدوير مخلفات حيوانية على مستوى عال.

محطة المعالجة

ويضم المشروع كذلك محطة معالجة ثلاثية على مساحة ٢٠٠ متر بتكلفة ٧ ملايين جنيه.

وتدخل النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبا بضرورة أن يتم توسعة محطة المعالجة إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، قائلا: احنا بنعمل مشروع علشان يكمل معانا فترات كبيرة مش بعد سنة أو ٢ وبعدين نحتاج توسعة وفي هذه الحالة ستكون التكلفة أعلى.

توسعة مساحة المحطة

وتوافق أعضاء مجلس النواب على مقترح النائب، ليتدخل المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بمطالبة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بمراجعة مساحة محطة الصرف الثلاثية الخاصة بمشروع المجزر وزيادتها إلى ٥٠٠ متر بدلا من ٢٠٠، لاسيما وأن فارق التكلفة ليس كبيرا من ٧ مليون جنيه إلى ١٥ مليون جنيه.

وأكد السجيني، أن اللجنة ستقوم بعمل اجتماع بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على المستجدات أولا بأول.

كما شهدت الجولة تفقد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حديقة بنت الشاطئ.

وخلال الزيارة شاهدت اللجنة أزمة أراضي الري والبالغ مساحتها ١٧ فدان في موقع متميز بدون استغلالها الاستغلال الأمثل، لاسيما وأنها تحولت لمخزن السيارات المتهالكة.

وأكد مسئولو المحافظة أن هذه الأرض سبق وأن حصلت عليها محافظة دمياط لإقامة مشروع سكني، إلا أنه وبسبب عدم الانتهاء من الإجراءات تم سحب قطعة الأرض وعادت مرة أخرى لوزارة الموارد المائية والري.

وتفقد أعضاء اللجنة أيضا مشروع مجمع المواقف الداخلية بعزب النهضة، بالإضافة إلى تفقد سوق دمياط بمنطقة شطا.