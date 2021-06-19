/636368/إصابة-شخصين-في-حريق-داخل-مصنع-للكيماويات-في-وداى-النطرون

نجح رجال الحماية المدنية في البحيرة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، في السيطرة على حريق اندلع بمصنع للكيماويات في وادى النطرون، ما أسفر عن إصابة شخصين.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن نجاح رجال الحماية المدنية فى البحيرة فى السيطرة على حريق على اندلع بمصنع للكيماويات، وإليكم التفاصيل:-

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحريق، من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة وادي النطرون، بنشوب حريق داخل مصنع للكيماويات على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة دائرة المركز.

و على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، واتضح نشوب الحريق بخلاطة مادة البيتومين داخل المصنع وامتداده لخزان المادة المشار إليها وبداخله كمية طنين تقريبا منها وكذا معدة كانت متوقفة بجوار الخزان.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بعد حصار النيران ومنع امتدادها لباقي محتويات المصنع دون حدوث إصابات، وتحرر المحضر اللازم.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بسيارة نقل بمقطورة محملة بمواد بترولية أثناء تواجدها داخل محطة وقود في محافظة المنوفية، دون وقوع إصابات أو وفيات.

جاء ذلك على خلفية ما تداول في بعض المواقع الإخبارية حريق ضخم وانفجار سيارة داخل إحدى محطات الوقود في محافظة المنوفية.

و على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، واتضح عدم صحة ما تداول في هذا الشأن، وحقيقة الواقعة تتمثل في نشوب حريق بسيارة نقل في مقطورة محملة بمواد بترولية خلال تواجدها داخل محطة وقود، بمركز الباجور بالمنوفية، وتحرك قائدها خارج محطة الوقود فور إندلاع الحريق بالسيارة.