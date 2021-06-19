عاجل.. مدبولى يتفقد أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى

جدة - نرمين السيد - وكان مجلس الوزراء، قد وافق فى اجتماعه الخميس الماضى، على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائى" (عدلى منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة "أفيك انترناشيونال" الصينية.

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