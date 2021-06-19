وفد محلية النواب يتابع مشروع مجزر ومحجر صحى شطا فى دمياط

جدة - نرمين السيد - تابع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع مجزر ومحجر صحى، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية، بمدينة شطا فى محافظة دمياط، على مساحة 12 فدانا بتكلفة 200 مليون جنيه والذى تموله وزارة التنمية المحلية.





رافق وفد البرلمان خلال الزيارة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من قيادات المحافظة، فضلا عن اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

استعرض المشرف على المشروع التفاصيل الكاملة ومميزاته، لاسيما فيما يتعلق بقربه من ميناء بورسعيد، فضلا عن وجود مصنع تدوير مخلفات حيوانية على مستوى عال.

ويضم المشروع كذلك محطة معالجة ثلاثية على مساحة 200 متر بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتدخل النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبا بضرورة أن يتم توسعة محطة المعالجة إلى 500 متر بدلا من 200، قائلا: احنا بنعمل مشروع علشان يكمل معانا فترات كبيرة مش بعد سنة أو 2 وبعدين نحتاج توسعة وفى هذه الحالة ستكون التكلفة أعلى.

وتوافق أعضاء مجلس النواب على مقترح النائب، ليتدخل المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة ومطالبة اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بمراجعة مساحة محطة الصرف الثلاثية الخاصة بمشروع المجزر وزيادتها إلى 500 متر بدلا من 200، لاسيما وأن فارق التكلفة ليس كبيرا من 7 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه.

وأكد السجينى، أن اللجنة ستقوم بعمل اجتماع بحضور الجهات المعنية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع والوقوف على المستجدات أولا بأول.

كما شهدت الجولة، متابعة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برفقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، حديقة بنت الشاطئ.

وخلال الزيارة شاهدت اللجنة أزمة أراضى الرى والبالغ مساحتها 17 فدانا فى موقع متميز بدون استغلالها الاستغلال الأمثل، لاسيما وأنها تحولت لمخزن السيارات المتهالكة.

وأكد مسؤولو المحافظة، أن هذه الأرض سبق وأن حصلت عليها محافظة دمياط لإقامة مشروع سكنى، إلا أنه وبسبب عدم الانتهاء من الإجراءات تم سحب قطعة الأرض وعادت مرة أخرى لوزارة الموارد المائية والرى.

وتفقد أعضاء اللجنة أيضا مشروع مجمع المواقف الداخلية بعزب النهضة، بالإضافة إلى تفقد سوق دمياط بمنطقة شطا.