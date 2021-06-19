وأوضح الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن الهدف من تصنيع اللقاح محليا هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات فى مصر، وسوف يساهم فى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيعه، سواء للاستخدام الداخلى أو للتصدير إلى الدول الإفريقية، مؤكدا أن لقاح سينوفاك تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية وتم التأكد من سلامته قبل توزيعه على المواطنين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القاح سيتم توفيره بصورة مجانية لكافة المواطنين، بجانب متابعة وزارة الصحة للإجراءات الفنية للقاح والتأكد من جاهزيته للعمل.
وشدد القيادى بحزب الشعب الجمهورى، على ضرورة توفير اللقاح المصرى محلى الصنع فى كافة الأماكن الطبية المعتمدة لتقديم اللقاح للمواطنين وليس فى أماكن محددة للتطعيم حتى يسهل على المواطنين سرعة أخذ جرعة اللقاح نظرا لوجود كثافة عالية بتلك المراكز المحددة.
ولفت النائب إلى أن القدرات التى تمتلكها مصر جعلتها قادرة على تصنيع وإنتاج اللقاحات، ولم يتوقف الأمر على التصنيع فقط، بل هناك جهود حثيثة من قبل القيادة السياسية بشأن توفير اللقاح للمواطنين بصورة كافية وتصديره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نائب بالشيوخ: تطعيم 60 مليون مواطن هو الحل الأمثل لمواجهة موجات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.