نائب بالشيوخ: تطعيم 60 مليون مواطن هو الحل الأمثل لمواجهة موجات كورونا

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، بإنتاج مصر لأول مرة لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا خلال أيام، مضيفا أن تطعيم 60 مليون مواطن هو الحل الأمثل طبيا لمواجهة موجات الفيروس مستقبلا.





وأوضح الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن الهدف من تصنيع اللقاح محليا هو تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللقاحات فى مصر، وسوف يساهم فى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لتصنيعه، سواء للاستخدام الداخلى أو للتصدير إلى الدول الإفريقية، مؤكدا أن لقاح سينوفاك تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية وتم التأكد من سلامته قبل توزيعه على المواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القاح سيتم توفيره بصورة مجانية لكافة المواطنين، بجانب متابعة وزارة الصحة للإجراءات الفنية للقاح والتأكد من جاهزيته للعمل.

وشدد القيادى بحزب الشعب الجمهورى، على ضرورة توفير اللقاح المصرى محلى الصنع فى كافة الأماكن الطبية المعتمدة لتقديم اللقاح للمواطنين وليس فى أماكن محددة للتطعيم حتى يسهل على المواطنين سرعة أخذ جرعة اللقاح نظرا لوجود كثافة عالية بتلك المراكز المحددة.

ولفت النائب إلى أن القدرات التى تمتلكها مصر جعلتها قادرة على تصنيع وإنتاج اللقاحات، ولم يتوقف الأمر على التصنيع فقط، بل هناك جهود حثيثة من قبل القيادة السياسية بشأن توفير اللقاح للمواطنين بصورة كافية وتصديره.