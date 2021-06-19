فيديو.. الطاهرى: التنظيم الدولى للإخوان يعمل على 4 مستويات فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى فى حلقة من برنامج "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، أن المستوى الأول هو الوسط البحثى والأكاديمى، حيث استغلوا شغف الغرب بعد أحداث 11 سبتمبر، وكونوا مجموعة من الباحثين برروا فكرة وجود الإسلام السياسى، ووجود الجماعة الإرهابية نفسها.

وأشار إلى أن المستوى الثانى كان الصحافة والإعلان والإعلام، أما المستوى الثالث كان الكونجرس الأمريكى، والمستوى الرابع فهو البيت الأبيض، حيث تبدأ عملية التأثير على ساكن البيت الأبيض.

وأكد الطاهرى، أن جماعة الإخوان فى أمريكا كونت كيانات ومنظمات استطاعت من خلالها التغلغل فى الوسط الأكاديمى والبحثى، موضحا: الإخوان هناك مش مكتب إرشاد وإنما تنظيم دولى للجماعة الإرهابية.