/636365/رسميا-الرجاء-يصدم-الأهلي-بسعر-خيالي-للاعب-سفيان-رحيمي

كشف نادي الرجاء المغربي عن سعر اللاعب سفيان رحيمي جناح الفريق، يأتي هذا بعد أن ارتبط اسم اللاعب بالإنتقال لصفوف القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية ، وقبل ساعات قليلة من مواجهة الأهلي والترجي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سعد جردة الشابي مدرب فريق الرجاء المغربي : " سفيان رحيمي متوفر فيه كل ما تطلبه الأندية الأوروبية ، إنه يحرز الأهداف، ويقدم تمريرات حاسمة، ويجيد الاختراق بين الدفاعات، إنه حقا موهبة كبيرة ويستحق التواجد في الأندية العالمية".

سعر سفيان رحيمي لاعب الأهلي المنتظر

وتابع الشابي: "على إدارة نادي الرجاء أن تعرف كيفية تسويق سفيان رحيمي بشكل جيد مع موهبته الكبيرة، الفرق الأوروبية الكبيرة تتعاقد مع لاعبين شباب في 16 و17 سنة مقابل خمسة ملايين يورو مع الزيادة والنقصان، لهذا فإن قيمة سفيان رحيمي "الرائع" لا تقل عن 7 ملايين يورو إذا اراد نادي الحصول علىى خدماته.

وأتم مدرب الرجاء: " خلال الظروف الحالية لا نفكر في التخلي عن سفيان رحيمي ولا عن أي لاعب آخر لحتياج الفريق لخدماتهم ولكن في حالة وجود عرض ضخم للاعب لا يمكننا الرفض حينها".

يذكر أن الأهلي يخوض مواجهة هامة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال الإفريقي ، في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة من مساء اليوم ، وفي هذ الإطار يستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

تشكيل الأهلي المتوقع

يخوض المارد الأحمر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط : أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – محمد شريف.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.