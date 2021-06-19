/636370/بعد-مقتل-قطة-المهرجان-فتح-تحقيق-عاجل-للكشف-عن-حقيقة-تسميم-الحيوانات

يسعى الكثير من المهتمين بالشأن الفنى لمعرفة حقيقة وفاة القطة الشهيرة التى ظهرت كثيرًا فى مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تردد أنها توفت نتيجة انتشار السم فى بين الحيونات هناك.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مقتل قطة «المهرجان» وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي

مقتل قطة المهرجان يثير غضب السوشيال ميديا

وفى حديثه لإحدى القنوات الفضائية، قال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، إنه سيتم التعامل مع واقعة وفاة قطة المهرجان بكل حسم، مشيرًا إلى أن ذلك الفعل يدخل فى إطار إنعدام للضمير وغير إنساني.

وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية، مجدى صابر، سيتم التحقيق فى تلك الواقعة لمعرفة والوقوف على حقيقة قتل «قطة المهرجان»، مؤكدًا على أنه سيتم معاقبة كل من يثبت أنه وراء تلك الجريمة.

فتح تحقيق عاجل بشأن مقتل قطة البرلمان

وأضاف رئيس دار الأوبرا المصرية، مجدى صابر:« هناك تأويل وتزييف فى الكلام بشأن الحيوانات الموجودة بدار الأوبرا، مشيرًا إلى أن أبناء «قطة المهرجان» موجودة ولم يَمسهم أحد، وأيضًا يوجد عدد من الكلاب والقطط الأخرى ولم يتعرض لهم أحد أيضًا.

وأكد رئيس دار الأوبرا أنه شعر بالحزن الشديد نتيجة لما حدث بشأن «قطة المهرجان»، مؤكدًا على أنه هناك قطط وكلاب كثيرة ولم نتعامل معها بهذا الشكل.

وكان الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، قد أصدرت بيان أمس جاء فيه تأكيد منه على أنه سيجرى تحقيق عاجل بشأن موت قطة المهرجان، كما أنه سيتم التحقيق مع المسؤولين في دار الأوبرا بهذا الشأن.