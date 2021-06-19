حريق هائل داخل مطعم في منطقة المعادي.. الحماية المدنية تسيطر عليها

/636371/حريق-هايل-داخل-مطعم-في-منطقة-المعادي-الحماية-المدنية-تسيطر-عليها
نشب حريق هائل داخل مطعم في شارع المعراج السفلي بمنطقة المعادي بالقاهرة، بسبب تسرب في ماسورة الغاز تسبب تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة، وإحداث حالة من الرعب لدى الاهالي خاصة بعد أن التهمت النيران ثلاثة محلات مجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.
دوت الخليجيرصد في السطور التاليه تفاصيل حريق إندلع داخل مطعم بالمعادى دون إصابات بشرية
حريق هائل داخل مطعم في منطقة المعادي
ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بإندلاع حريق داخل مطعم بشارع المعراج السفلي فى منطقة المعادى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف للسيطرة عليها، وجار التعامل مع النيران قبل ان تمتد لباقي المحال والعقارات المجاورة.
كان تمكن رجال الحماية المدنية في البحيرة، منذ قليل، من السيطرة على حريق اندلع بمصنع للكيماويات في وادى النطرون، ما أسفر عن إصابة شخصين.
تعود تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد وإلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحريق، من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة وادي النطرون، بنشوب حريق داخل مصنع للكيماويات على الطريق الصحراوي اتجاه القاهرة دائرة المركز.
و على الفور انتقلت القيادات والأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، واتضح نشوب الحريق بخلاطة مادة البيتومين داخل المصنع وامتداده لخزان المادة المشار إليها وبداخله كمية طنين تقريبا منها وكذا معدة كانت متوقفة بجوار الخزان.
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