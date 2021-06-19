تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

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اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل المباراة الرسمي أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب حمادة العقربي.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

التشكيل المتوقع للترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت توافد العديد من جماهير الترجي التونسي لملعب رادس من أجل الخضوع للمسحة الطبية الرسيعة استعدادا لحضور مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي والترجي

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ليشهد محيط الاستاد تواجد العديد من جمهور باب سويقة من أجل حضور اللقاء المنتظر بين المارد الأحمر والترجي.