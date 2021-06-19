%95 للطب و85% للهندسة .. الأعلى للجامعات يوضح تنسيق عام 2021 - 2022

جدة - نرمين السيد - ووجه المجلس الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

استعرض المجلس تقارير رؤساء الجامعات حول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى الحالى، وأشارت كل التقارير إلى انتظام سير الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد، مع الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، والحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات، كما أشارت هذه التقارير إلى حضور الطلاب بنفس نسب الحضور المعتادة تقريبا فى السنوات السابقة على جائحة كورونا.

وشدد وزير التعليم العالى على الجامعات والمعاهد بالالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية حتى انتهاء الامتحانات، وضرورة التزام كل الجامعات والمعاهد بإعلان النتائج للطلاب خلال شهر يوليو، كما وجه الوزير الشكر لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وكل العاملين بالجامعات والمعاهد على الانضباط والالتزام فى اتمام امتحانات نهاية العام الدراسى، وإقبالهم على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالمراكز التى خصصتها الجامعات لهذا الغرض، كما وجه الوزير باستمرار التطعيم بالجامعات حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والإداريين وجميع العاملين من الحصول على التطعيم حفاظا على سلامتهم، كما وجه الوزير الشكر لوزارة الصحة والسكان على سرعة توفير لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لمنتسبى الجامعات والمعاهد.

ووجه عبدالغفار الشكر للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حسام عبدالغفار، وكل العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية على الدور المتميز فى التعامل مع جائحة كورونا خلال الموجات الأولى والثانية والثالثة، مع التأكيد على استمرار المستشفيات الجامعية فى حالة استعداد وترقب دائمين طبقا للخطط المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

كما توجه المجلس الأعلى فى اجتماعه بالشكر للجنة المشكلة لترشيح رؤساء الجامعات لجهودها الكبيرة خلال الفترة الماضية، حيث مارست اللجنة عملها بشكل قانونى وفق معايير المُفاضلة التى حددها المشرع فى هذا الشأن، دون النظر لأى اعتبارات أخرى، كما أكد المجلس دعمه الكامل لاستمرار استقلال عمل اللجنة ضد أى محاولات للتدخل فى عملها من خلال نشر أى أخبار كاذبة تمس عملها، وأكد المجلس على ضرورة استخدام القنوات الشرعية فى التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة لتبيان حقائق الأمور قبل الترويج لأخبار مضللة تؤثر سلبًا على صورة مؤسسات الدولة، وأكد المجلس على ضرورة التزام الجامعات بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والقرارات الوزارية المنظمة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذه القرارات.

عرض الوزير خلال الاجتماع ملخصًا لنتائج زيارته الأخيرة للبرتغال خلال الفترة من 10 - 12 يونيو الجارى، والتى شملت المشاركة فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى لرصد الأرض، وزيارة جامعة نوفا وجامعة كاتوليكا البرتغاليتين، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالى البرتغالى؛ حيث تم بحث آليات تعزيز التعاون العلمى بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمساهمة الجامعات فى تلبية احتياجات المجتمع، وافق المجلس على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تفعيل دور الجامعات فى حل المشاكل البيئية والمجتمعية، ونشر الفكر التربوى المعاصر، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب على المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة، والحفاظ على سلامة البيئة الداخلية للجامعة، وتسويق الخدمات التى تقدمها الكليات وتفعيل دورها فى خدمة المجتمع، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتنظيم مسابقات للبحوث الفردية والجماعية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتنظيم ندوات علمية وثقافية للطلاب، وتوفير فرص للتبادل الطلابى بين المؤسسات التعليمية، وتنفيذ زيارات ورحلات لعدد من المدن المصرية والدول الأجنبية.

أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة "رقم 79" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخى الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التى تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التى تحددها اللوائح الداخلية للكليات التى تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.

ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وافق المجلس على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالى وإشراك المواطنين للتعاون مع الجهات الحكومية، وتدريب الشباب والفتيات لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال تنظيم عدة ندوات تعريفية وتثقيفية للطلاب، وتنظيم برامج محاكاة لوزارة المالية.

وافق المجلس على تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية وبعض المدارس بوزارة التربية والتعليم، للربط بين المحتوى النظرى والعملى وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم فى كليات التربية.

واستعرض المجلس تقريرًا حول تطوير منظومة الطلاب الوافدين، فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، لجذب مزيد من الطلاب للدراسة بكل الجامعات المصرية، وأكد المجلس على التزام كافة الجامعات والمعاهد بتيسير إجراءات التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد تماشيا من المنظومة الرقمية الجديدة للإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى.

ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن توحيد مسمى كليات الثروة السمكية بعدد من الجامعات المصرية، وتأجيل إنشاء كليات جديدة فى مجال الثروة السمكية خلال الفترة الحالية.

ووافق المجلس على المقترح المقدم من جامعة حلوان بشأن إضافة موضوع "التربية الإعلامية الرقمية" كفصل ضمن محتويات مقرر "القضايا المجتمعية" على طلاب الكليات بالجامعات، والذى تم إقراره من قبل كمُتطلب تخرج من الجامعة.

ناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2021-2022.

وافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2021-2022 بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية"، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2021-2022، حيث تم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى من المجموع الاعتبارى لكل شهادة، والتى جاءت على النحو التالى:

1- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

2- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

3- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

4- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمى متميز.

5- تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها "ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافى المصرى من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافى للدولة المانحة للشهادة فى جمهورية مصر العربية"، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر، موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة فى هذا الشأن.