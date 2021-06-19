وزير الزراعة يتواصل مع شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الزراعة، فى بيان صحفى اليوم السبت، إنه يجرى إنهاء الأزمة، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام قد نشرت شكاوى لبعض مزراعى البنجر حول تأخر الشركات فى استلام المحصول.
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