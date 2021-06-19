صور.. الرئيس السيسى يتفقد المركبات المدرعة التى تصنعها القوات المسلحة

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس السيسى اليوم السبت، عدداً من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التى تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك فى حضور القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى، ورئيس الأركان الفريق محمد فريد، ومدير إدارة المركبات.





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