مدبولى خلال تفقده مشروع القطار الكهربائى : اهتمام من الرئيس بمنظومة النقل

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خلال السنوات الماضية فى تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى فى مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، وذلك انطلاقًا من الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتعظيم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه المنظومة.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن العمل متواصل على مدار الساعة فى هذه المشروعات الحيوية؛ سعيا للانتهاء من تشغيلها أمام الجمهور، كما تسخر الحكومة كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، وذلك تزامنا مع الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، والتى سيتم فيها تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها"، ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف "LRT"، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس"، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى.

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لعدد من محطات مشروع القطار الكهربائى الخفيف، والتى بلغت نسبة تنفيذها 88%؛ بدأها بتفقد أعمال محطة العبور، ومتابعة أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، وما تشمله من أعمال تتعلق بالبازلت، والفلنكات، والقضبان، وفى هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال فى عدد من القطاعات، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الورشة المخصصة للقطار الكهربائى الخفيف LRT، والتى تضم 26 مبنى، وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

وخلال جولته أيضا، تفقد رئيس الوزراء كوبرى جنيفة، وهو أحد كبارى مشروع القطار الكهربائى الخفيف؛ حيث أشار وزير النقل إلى أن المشروع يشتمل على 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها جميعا وهى: كبارى: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، مضيفا أن المشروع يشتمل كذلك على إقامة 7 كبارى LRT "كبارى مسار"، شارحا الموقف التنفيذى الخاص بها؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى السويس، فيما بلغت نسبة تنفيذ 4 كبارى منها، وهى كبارى: الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكى 1 و 2، بنسبة 99%، وجارٍ تنفيذ "كبارى العاصمة1"، و"العاصمة 2"، والتى من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذها قريبا.

كما نوه المهندس كامل الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف يتضمن كذلك إقامة 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذ أعمالها بنسبة100%، وهى: نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان LRT؛ الأول نيو هليوبوليس، والثانى بدر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع "مدنى – تشطيبات" بلغت 88 %.

وتابع:"أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف، والتى تشمل محطات: العاصمة الإدارية 3، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية، والمحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائى السريع، وخلال ذلك أكد وزير النقل أنه تم التأكيد على تحالف "أفيك/كريك"، المشرف على المشروع، ضرورة سرعة استكمال كل التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها تمهيدا للبدء فى تركيب الأنظمة واختبارها، خاصة أن المحطات قاربت على الانتهاء، كما أن مسار المشروع سيكون جاهزا بنهاية هذا الشهر؛ استعدادا لوصول 2 قطار فى نهاية يوليو المقبل، وذلك تمهيدا للبدء فى اختبارها، وبدء التشغيل التجريبى لها، كما تم التأكيد على أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازى مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات، على أن يتم التشغيل التجريبى، حيث سيتم الافتتاح الرسمى للمرحلتين الأولى والثانية فى أكتوبر من هذا العام.

وخلال الجولة، أشار وزير النقل إلى أهمية هذا المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن: العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن القطار الكهربائى الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ومع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة – العلمين) فى المحطة المركزية، ومع "مونوريل" العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة.

كما نوه وزير النقل خلال التفقد إلى ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة مد مسار القطار الكهربائى LRT إلى قلب مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لخدمة المواطنين القاطنين لمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة، بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان؛ حيث يبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيا لطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة1، والثانية من بعد محطة العاصمة 1 حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، والثالثة جنوبا بعدد 4 محطات "3 علوية و1سطحية" "محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع".

وأضاف الوزير أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائى LRT بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "RATP DEV"؛ مؤكدا أنه كان من الضرورى تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أى مطالب لها أثناء التنفيذ، ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.