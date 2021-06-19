الرئيس السيسي يتفقد المركبات المدرعة متعددة المهام تصنيع القوات المسلحة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التى تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، وذلك فى حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ومدير إدارة المركبات، حيث استمع إلى شرح تفصيلى لمراحل التصنيع المختلفة بدءًا من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورًا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائى، والذى روعى فى إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعا اليوم مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى عقد اجتماعا اليوم مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

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