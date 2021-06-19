الأمن التونسي يتعامل مع شغب جماهير الترجي بالغاز المسيل قبل مباراة الأهلي

اضطر الأمن التونسي لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس للسيطرة علي شغب جماهير الترجي التونسي في مدرجات الملعب وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مدرجات الملعب شغب كبير من جماهير الترجي التي توافدت على ملعب المباراة باعداد فاقت الخمس آلاف مشجع كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قبل انطلاق المباراة.

واستبعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، الخماسى "سعد سمير وأجايي وناصر ماهر ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام" من مواجهة الترجى التونسى، وأعلن موسيماني تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الترجي التونسي فى ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي

الهجوم: طاهر محمد، صلاح محسن، محمد شريف

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويحل الأهلي، ضيفًا على فريق الترجي التونسي في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد حمادي العقربي في رادس.