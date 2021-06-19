/636376/عبدالناصر-زيدان-يكشف-عدد-جماهير-الأهلي-في-مباراة-الترجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان المشرف العام على الرياضة بموقع دوت الخليج خلال تواجده بتونس في إطار التغطية الإعلامية لمواجهة الأهلي والترجي التونسي ، عن عدد جمهور المارد الأحمر خلال مباراة بطل تونس في المواجهة التي تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.

وقال عبدالناصر زيدان : "عدد الحضور الجماهيري للنادي الأهلي يبلغ 96 متفرج ، والسفارة المصرية أبلغت مسئولي نادي الترجي وملعب حمادة العقربي بوجود 96 مشجع للقلعة الحمراء في مباراة الأهلي والترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عبدالناصر زيدان يكشف عدد جماهير الأهلي في مباراة الترجي

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت توافد العديد من جماهير الترجي التونسي لملعب رادس من أجل الخضوع للمسحة الطبية الرسيعة استعدادا لحضور مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب حمادة العقربي بمدينة رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تنطلق في تمام السادسة بتوقيت القاهرة ، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، ليشهد محيط الاستاد تواجد العديد من جمهور باب سويقة من أجل حضور اللقاء المنتظر بين المارد الأحمر والترجي. واعلن النادي عن شروط دخول الجمهور والتي جاءت كالتالي:

- مدرجات مكشوفة : 30 دينارًا.

- مدرجات سفلى: 50 دينارًا.

وسيسمح دخول الملعب للجماهير الحاملة للتذاكر، مع التأكيد على وجود إحدى شهادات التالية :

1- شهادة تثبت الحصول على لقاح فيروس كورونا.

2- شهادة تحليل سلبي (Test PCR) لا يتجاوز تاريخها 72 ساعة من موعد انطلاق المباراة.

3- شهادة تحليل سريع سلبي ستوفره إدارة الترجي بصفة مجانية بملعب الشاذلي زويتن.

4- إلزامية ارتداء الكمامة لكافة الحاضرين بالملعب.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والترجي - 20 دينار (113 جنيه مصري)

- 30 دينار (170 جنيه مصري)

- 50 دينار (283 جنيه مصري)

تشكيل الأهلي أمام الترجي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

التشكيل المتوقع للترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.