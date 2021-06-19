636379 /636379/عاجل-خناق-لاعبي-الأهلي-ومغادرة-ملعب-مباراة-الترجي-صور 05:44 م - السبت 19 يونيو 2021 شهدت مباراة النادي الأهلي والترجي أحداث شغب من جانب الجمهور التونسي قبل ساعات من انطلاق المباراة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. لاعبو الأهلي غادرو ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للإختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب اطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات تابع موقع دوت الخليج علي

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