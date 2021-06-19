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عاجل.. خناق لاعبي الأهلي ومغادرة ملعب مباراة الترجي.. صور

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/636379/عاجل-خناق-لاعبي-الأهلي-ومغادرة-ملعب-مباراة-الترجي-صور

05:44 م - السبت 19 يونيو 2021

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شهدت مباراة النادي الأهلي والترجي أحداث شغب من جانب الجمهور التونسي قبل ساعات من انطلاق المباراة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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لاعبو الأهلي غادرو ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للإختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب اطلاق الأمن التونسي  قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي فى المدرجات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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