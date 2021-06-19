الرئيس السيسي يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.
وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع مُناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المُسلحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المُسلحة طبقًا لأحدث التقنيات فى مجال التدريب والتسليح.
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