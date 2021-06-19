الحكومة: اهتمام الرئيس السيسي بمنظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال مشروع القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎‎(‎السلام- العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، ورافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ‏واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة النقل والشركات المنفذة‎.‎‎ ‎

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية بدأت خلال السنوات الماضية فى ‏تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى فى مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة، وذلك انطلاقا ‏من الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتعظيم منظومة النقل الجماعى على ‏مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين عبر هذه ‏المنظومة‎.‎

‎ كما نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن العمل متواصل على مدار الساعة فى هذه المشروعات الحيوية؛ ‏سعيا للانتهاء من تشغيلها أمام الجمهور، كما تسخر الحكومة كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها، وذلك تزامنا ‏مع الاستعدادات التى تُجرى على قدم وساق للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة‎.‎

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة، والتى ستضم ‏مجمع نقل متكامل الخدمات، ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، والتى سيتم فيها تبادل ‏الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها"، ومحطة ‏للقطار الكهربائى الخفيف‎ "LRT"‎، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة - السويس"، ومحطة للسوبرجيت، ‏بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي‎. ‎‎

واطلع رئيس الوزراء على الموقف التنفيذى لعدد من محطات مشروع القطار الكهربائى الخفيف، ‏والتى بلغت نسبة تنفيذها 88%؛ بدأها بتفقد أعمال محطة العبور، ومتابعة أعمال تركيبات السكة بجسر ‏المشروع، وما تشمله من أعمال تتعلق بالبازلت، والفلنكات، والقضبان، وفى هذا الصدد، أشار وزير النقل ‏إلى أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال فى عدد من القطاعات، كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الورشة ‏المخصصة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT، والتى تضم 26 مبنى، وبلغت نسبة تنفيذها 67‏‎%.‎

‎ وخلال جولته أيضا، تفقد رئيس الوزراء كوبرى "جنيفة"، وهو أحد كبارى مشروع القطار الكهربائى ‏الخفيف؛ حيث أشار وزير النقل إلى أن المشروع يشتمل على 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها جميعًا ‏وهي: كباري: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، مضيفًا أن المشروع يشتمل كذلك على ‏إقامة 7 كباري‎ LRT "‎كبارى مسار"، شارحا الموقف التنفيذى الخاص بها؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى ‏السويس، فيما بلغت نسبة تنفيذ 4 كبارى منها، وهى كباري: الإسماعيلية، وجنيفة، والروبيكي1و2، بنسبة ‏‏99%، وجار تنفيذ كبارى العاصمة 1، والعاصمة 2، والتى من المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذها قريبًا‎.‎

كما نوه المهندس كامل الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف يتضمن كذلك إقامة 3 ‏أنفاق تم الانتهاء من تنفيذ أعمالها بنسبة100%، وهي: نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان‎ LRT ‎؛ ‏الأول نيو هليوبوليس، والثانى بدر، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى ‏والثانية من المشروع "مدنى – تشطيبات" بلغت 88‏‎%.‎

‎وتابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائى الخفيف، والتى تشمل ‏محطات: العاصمة الإدارية 3، والقيادة الاستراتيجية، والمدينة الرياضية، والمحطة المركزية التبادلية مع ‏القطار الكهربائى السريع، وخلال ذلك أكد وزير النقل أنه تم التأكيد على تحالف "أفيك/كريك"، المشرف على ‏المشروع، ضرورة سرعة استكمال كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها تمهيدا للبدء فى ‏تركيب الأنظمة واختبارها، خاصة أن المحطات قاربت على الانتهاء، كما أن مسار المشروع سيكون جاهزا ‏بنهاية هذا الشهر؛ استعدادًا لوصول 2 قطار فى نهاية يوليو المقبل، وذلك تمهيدًا للبدء فى اختبارها، وبدء ‏التشغيل التجريبى لها، كما تم التأكيد على أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازى مع استكمال تصنيع وتوريد ‏القطارات، على أن يتم التشغيل التجريبى، حيث سيتم الافتتاح الرسمى للمرحلتين الأولى والثانية فى أكتوبر ‏من هذا العام‎. ‎

‎وخلال الجولة، أشار وزير النقل إلى أهمية هذا المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات ‏العمرانية الجديدة كمدن: العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، ‏والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أن القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎سيتبادل ‏الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ومع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة – ‏العلمين) فى المحطة المركزية، ومع "مونوريل" العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة‎. ‎

‎ كما نوه وزير النقل خلال التفقد إلى ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن ‏ضرورة مد مسار القطار الكهربائي‎ LRT ‎إلى قلب مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لخدمة المواطنين ‏القاطنين لمدينة العاشر من رمضان والمترددين عليها، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد ‏‏19 محطة، بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان؛ حيث ‏يبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى إلى مدينة ‏بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ‏ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية‎.‎

‎ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يتم تنفيذه على ثلاث مراحل؛ الأولى من محطة عدلى منصور وحتى ‏محطة العاصمة (1)، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة مدينة الفنون والثقافة، والثالثة جنوبًا ‏بعدد 4 محطات "3 علوية و1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة ‏الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع)‏‎.‎

‎ وأضاف الوزير أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي‎ LRT ‎بين الهيئة القومية ‏للأنفاق، وشركة‎ "RATP DEV"‎؛ مؤكدا أنه كان من الضرورى تنفيذ هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ وتشطيب ‏المحطات لتواجد الشركة وتلبية أى مطالب لها أثناء التنفيذ، ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور ‏انتهاء أعمال الإنشاء‎.‎