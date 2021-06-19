لاعبو الأهلي يغادرون ملعب حمادي العقربي بعد تعرضهم للاختناق.. صور

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادى الترجى فى المدرجات بعد دقائق من عمليات الإحماء.

ويبحث الجهاز الطبي للفريق عن حلول لعلاج عمليات الاختناق التي أصابت اللاعبين لعدم التأثير عليهم فى المباراة.

ويلتقي الأهلي نظيره الترجي التونسي فى السادسة مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، الخماسى "سعد سمير وأجايي وناصر ماهر ومصطفي شوبير وأحمد رمضان بيكهام" من مواجهة الترجى التونسى، وأعلن موسيماني تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته ضد الترجي التونسي فى ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حمدي فتحي

الهجوم: طاهر محمد، صلاح محسن، محمد شريف