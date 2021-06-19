/636378/الداخلية-تكشف-حقيقة-تمثال-شبح-الاسماعيلية

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان شبح مرعب فى شوارع الإسماعيلية، الذى أثار الذعر لدى المواطنين، اليوم السبت 19 يونيو 2021.

وأكد المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، باستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش ، وذلك لإستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على مستأجر محل الهدايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى سيا ق أخر أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم ، تفاصيل تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من مداهمة وكر عنصر إجرامي ظهر بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بحوزته سلاح ناري ومروجا لتجارة المخدرات.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن ما أعنت عنه وزارة الداخلية بشأن ، تفاصيل تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من مداهمة وكر عنصر إجرامي ظهر بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

كانت استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه في 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح سرقة"، بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبد - 69 عامًا، بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه جمال 17 سنة- عاطل، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية.