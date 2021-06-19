/636380/عاجل-طاقم-حكام-مبارة-الأهلي-والترجي-يغادر-أرضية-الملعب-تفاصيل

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي بقيادة فيكتور جوميز غادر ملعب رادس بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرًا لانتشار الغاز ‏المسيل وهناك اشتباكات عنيفة بين الامن وجمهور الترجي.

وأطلق الأمن التونسي قنابل مسيلة للدموع على جماهير الترجي المتواجدة حاليًا في ملعب "حمادي العقربي" من أجل مؤازرة فريق "باب سويقة" أمام الأهلي.

ويأتي السبب في ذلك بسبب وجود شغب من جماهير الترجي التونسي في المدرجات، إلى جانب وجود أعداد أكثر من 5000 آلاف مشجع.

حاولوا لاعبو الأهلي النزول لأرضية الملعب من أجل إجراء عمليات الإحماء، إلا أن قنابل الغاز أدت إلى تراجع اللاعبين لغرفة تبديل الملابس.

وكانت السلطات الصحية التونسية أعطت الضوء الأخضر لإدارة الترجي لحضور 5000 آلاف مشجع المباراة.

من جانبه، وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على حضور 5000 آلاف مشجع من جماهير الترجي بعد قرار السلطات الصحية التونسية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الترجي والأهلي، في تمام الـ6 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وسيقام لقاء الإياب بعد أسبوع على ملعب "الأهلي we السلام"، حيث سيواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من اللقاء الثاني، والذي يجمع بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.