/636381/عاجل-تأجيل-مبارة-الأهلي-والترجي-فى-لقاء-ذهاب-نصف-دوري-أبطال-أفريقيا

‏اجتمع الأمن و طاقم التحكيم و مسؤولي الكاف لتحديد انطلاقة مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد تأكد تأخرها بسبب مشادات بين الأمن و جماهير الترجي، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات مباراة الأهلي والترجي التونسي.

جسمت اللجنة المسئولة عن تنظيم مباراة الأهلي والترجي التونسي في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا برادس، إلى ثلاثون دقيقة من وقت إنطلاقها لتنطلق المبارة في السادسة والنصف مساء، بديل من السادسة مساء.

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