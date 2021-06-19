عاجل.. صقوط وليد سليمان مغمى عليه

تعرض وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى حالة إغماء شديدة برفقة «حارث» عامل غرف الملابس، عقب الخروج من ملعب رادس، في لقاء فريق القلعة الحمراء مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات المباراة.
وأطلق الأمن التونسي قنابل مسيلة للدموع على جماهير الترجي المتواجدة حاليًا في ملعب "حمادي العقربي" من أجل مؤازرة فريق "باب سويقة" أمام الأهلي.
ويأتي السبب في ذلك بسبب وجود شغب من جماهير الترجي التونسي في المدرجات، إلى جانب وجود أعداد أكثر من 5000 آلاف مشجع.
حاولوا لاعبو الأهلي النزول لأرضية الملعب من أجل إجراء عمليات الإحماء، إلا أن قنابل الغاز أدت إلى تراجع اللاعبين لغرفة تبديل الملابس.
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