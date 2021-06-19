/636383/بسبب-السرعة-الزائدة-مصرع-وإصابة-6-في-تصادم-ملاكي-وميكروباص-بالدقهلية
شهدت قرية «طنباري» على طريق « السنبلاوي- المنصورة»، مصرع طالب إصابة 6 أخرين نتيجة تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بمحافظة الدقهلية، واتضح أنه سبب السرعة الزائدة لقائد الملاكي مما ادي الي إختلال عجلة القيادة بيده و إنحرافه واصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، وبتفتيش قائد السيارة الملاكي عثر علي عدد 2 لفلفة صغير لها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي ما جاء بشأن ما شهدته قرية طنبارى، من مصرع لطالب وإصابة لـ 6 آخرين نتيجة تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، وإليكم التفاصيل:-
حادث تصادم على طريق ( السنبلاوين - المنصورة )
وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( السنبلاوين - المنصورة ) أمام قرية " طنباري " دائرة المركز.
مصرع وإصابة 6 في تصادم ملاكي وميكروباص بالدقهلية
و على الفور انتقل الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأتضح أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د ط ج 6187 أجرة ميكروباص ) قيادة المدعو “محمد رجب خليل السيد “ 33 سنة، سائق ، ومقيم بندر السنبلاوين باتجاه المنصورة والسيارة رقم ( دع ط 9487 ملاكي ) قيادة المدعو "محمود محمد العزب " 35 سنة ،محاسب ، ومقيم قرية " تلبانة " دائرة مركز المنصورة بذات الاتجاة، وتبين أن سبب الحادث إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية ، مما أدى إلى إنحرافة وإصطدامه بالسيارة الأولي من الخلف نتيجة السرعة الزائدة نجم عن ذلك وفاة المدعو "خالد هاني محمد محمد " 17 سنة، طالب ، ومقيم قرية " الزريقي " دائرة المركز ، وإصابة عدد " 6 " أشخاص بإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم "وجميعهم من مستقلي السيارة الأولي " وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام ، وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو " هاني محمد محمد نعناعه " 43 عامل ، ومقيم بذات القرية ،أيدوا ذات المضمون.
يشار إلى أنه بتفتيش شخص قائد السيارة الثانية عثر علي عدد " 2 " لفافة صغيرة الحجم بها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر " تم التحفظ عليهما تم رفع أثار الحادث " وتم التحفظ على المركبتين " ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/12162 جنح مركز السنبلاوين ، جارى إستكمال الفحص و العرض على النيابة العامة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب السرعة الزائدة.. مصرع وإصابة 6 في تصادم ملاكي وميكروباص بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.