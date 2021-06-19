/636383/بسبب-السرعة-الزائدة-مصرع-وإصابة-6-في-تصادم-ملاكي-وميكروباص-بالدقهلية

شهدت قرية «طنباري» على طريق « السنبلاوي- المنصورة»، مصرع طالب إصابة 6 أخرين نتيجة تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بمحافظة الدقهلية، واتضح أنه سبب السرعة الزائدة لقائد الملاكي مما ادي الي إختلال عجلة القيادة بيده و إنحرافه واصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، وبتفتيش قائد السيارة الملاكي عثر علي عدد 2 لفلفة صغير لها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي ما جاء بشأن ما شهدته قرية طنبارى، من مصرع لطالب وإصابة لـ 6 آخرين نتيجة تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص، وإليكم التفاصيل:-

حادث تصادم على طريق ( السنبلاوين - المنصورة )

وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق ( السنبلاوين - المنصورة ) أمام قرية " طنباري " دائرة المركز.

مصرع وإصابة 6 في تصادم ملاكي وميكروباص بالدقهلية

و على الفور انتقل الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وأتضح أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم ( د ط ج 6187 أجرة ميكروباص ) قيادة المدعو “محمد رجب خليل السيد “ 33 سنة، سائق ، ومقيم بندر السنبلاوين باتجاه المنصورة والسيارة رقم ( دع ط 9487 ملاكي ) قيادة المدعو "محمود محمد العزب " 35 سنة ،محاسب ، ومقيم قرية " تلبانة " دائرة مركز المنصورة بذات الاتجاة، وتبين أن سبب الحادث إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الثانية ، مما أدى إلى إنحرافة وإصطدامه بالسيارة الأولي من الخلف نتيجة السرعة الزائدة نجم عن ذلك وفاة المدعو "خالد هاني محمد محمد " 17 سنة، طالب ، ومقيم قرية " الزريقي " دائرة المركز ، وإصابة عدد " 6 " أشخاص بإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم "وجميعهم من مستقلي السيارة الأولي " وتم نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام ، وبسؤال قائدي المركبتين ووالد المتوفي المدعو " هاني محمد محمد نعناعه " 43 عامل ، ومقيم بذات القرية ،أيدوا ذات المضمون.

يشار إلى أنه بتفتيش شخص قائد السيارة الثانية عثر علي عدد " 2 " لفافة صغيرة الحجم بها نبات عشبي يشبه نبات البانجو المخدر " تم التحفظ عليهما تم رفع أثار الحادث " وتم التحفظ على المركبتين " ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/12162 جنح مركز السنبلاوين ، جارى إستكمال الفحص و العرض على النيابة العامة .