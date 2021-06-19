/636384/حديث-مغلق-بين-الخطيب-وسيد-عبد-الحفيظ-حول-إستكمال-المباراة

تجرى مشاورات بين الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، لحسم موقف الأهلي من المباراة قبل إخطار الكاف ومراقب المباراة بالقرار النهائي، ويستعرض دوت الخليج أبرز التطورات وأخرها في مباراة الأهلي والترجي التونسي.

وغادر لاعبو الأهلي والترجي وطاقم التحكيم ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس، بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل ملعب حمادي العقربي برادس نتيجة لشغب الجماهير.

وأطلق الأمن التونسي قنابل مسيلة للدموع على جماهير الترجي المتواجدة حاليًا في ملعب "حمادي العقربي" من أجل مؤازرة فريق "باب سويقة" أمام الأهلي.

ويأتي السبب في ذلك بسبب وجود شغب من جماهير الترجي التونسي في المدرجات، إلى جانب وجود أعداد أكثر من 5000 آلاف مشجع.

حاولوا لاعبو الأهلي النزول لأرضية الملعب من أجل إجراء عمليات الإحماء، إلا أن قنابل الغاز أدت إلى تراجع اللاعبين لغرفة تبديل الملابس.