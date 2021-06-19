/636385/الأهلي-يتسلم-تعهد-من-مراقب-المبارة-بحماية-لاعبيه

إستلمى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، تعهد من قبل مراقب المباراة، قد تسلمة مراقب المباراة من الأمن التونسي يشير إلى تعهد الأمن في حماية لاعبي النادي الأهلي، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات المبارة بين الفريقين من تونس.

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