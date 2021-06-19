/636386/موتها-بعصا-خشبية-تجديد-حبس-سائق-على-ذمة-التحقيق-في-الجيزة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبيه حتى لقيت مصرعها، بسبب خلافات زوجية بينهم.
دوت الخليج ، يرصد في السطور التالية تفاصيل التعدى على ربة منزل بعصا خشبيه حتى لقيت مصرعها في الجيزة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بلاغ من عامل يؤكد تلقيه اتصال هاتفي من زوج شقيقته يخبره بوفاة الأخيرة، وقد توجه المبلغ وشقيقه إلى منزل المجني عليها ولدى وصولهم اكتشفوا قيام الزوج بإنهاء إجراءات الدفن دون انتظارهم، والاشتباه في وفاتها.
تفاصيل الحادث
وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح وجود جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وبعمل التحريات والاستماع لأقوال الجيران أكدوا وجود خلافات بين الزوجين منذ فترة.
اعتراف الجاني بالجريمة
وبناء على ذلك تم التحفظ على الزوج وبسؤاله أمام جهات التحقيق أكد في البداية أن الوفاة طبيعية، وبالضغط علية أشار إلي أنه يوم الجريمة، نشبت خلافات بينهم وبين زوجته المجني عليها، فقام بالتعدي عليها وضربها بعصا خشبيه، ما أدى إلى وفاتها وخوفا من المسألة القانونية توجه إلي مستوصف طبي، وقام بإستخراج تصريح دفن، وأنهى كافة الإجراءات دون أن يخبر أحد واتصل بأهلها واخبرهم بوفاتها ولكن انتابهم الشك في وفاتها فأبلغوا الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .
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