/636386/موتها-بعصا-خشبية-تجديد-حبس-سائق-على-ذمة-التحقيق-في-الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح مستخدما عصا خشبيه حتى لقيت مصرعها، بسبب خلافات زوجية بينهم.

دوت الخليج ، يرصد في السطور التالية تفاصيل التعدى على ربة منزل بعصا خشبيه حتى لقيت مصرعها في الجيزة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بلاغ من عامل يؤكد تلقيه اتصال هاتفي من زوج شقيقته يخبره بوفاة الأخيرة، وقد توجه المبلغ وشقيقه إلى منزل المجني عليها ولدى وصولهم اكتشفوا قيام الزوج بإنهاء إجراءات الدفن دون انتظارهم، والاشتباه في وفاتها.

تفاصيل الحادث

وانتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص أتضح وجود جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وبعمل التحريات والاستماع لأقوال الجيران أكدوا وجود خلافات بين الزوجين منذ فترة.

اعتراف الجاني بالجريمة

وبناء على ذلك تم التحفظ على الزوج وبسؤاله أمام جهات التحقيق أكد في البداية أن الوفاة طبيعية، وبالضغط علية أشار إلي أنه يوم الجريمة، نشبت خلافات بينهم وبين زوجته المجني عليها، فقام بالتعدي عليها وضربها بعصا خشبيه، ما أدى إلى وفاتها وخوفا من المسألة القانونية توجه إلي مستوصف طبي، وقام بإستخراج تصريح دفن، وأنهى كافة الإجراءات دون أن يخبر أحد واتصل بأهلها واخبرهم بوفاتها ولكن انتابهم الشك في وفاتها فأبلغوا الشرطة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات .